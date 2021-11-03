Пентагон заявил о формировании триполярной системы в мире

Фото: defense.gov / Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Мир вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности с тремя центрами силы в виде России, Китая и США. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли в среду, 3 ноября.

— Мы вступаем в мир с тремя полюсами (силы — прим. «ВМ»), когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами. Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет, — рассказал военный.

Повышенное значение, по его словам, будет иметь поддержание мира между великими державами. США, Россия и Китай, как и все остальные, должны быть очень осторожны в плане взаимодействия друг с другом, приводит слова Милли ТАСС.

2 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что небольшие позитивные сдвиги наблюдаются в отношениях России и США за минувший год. Странам удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств, уточнил он.

Это ростки на пути оздоровления отношений, впереди предстоит большая работа, отметил посол. Россия предлагает США обнулить ограничения на дипломатическое присутствие, заключил Антонов.