Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Велопрокат в столице подешевеет в четыре раза с 5 ноября

Виктория Сикерина

Город
Велопрокат в столице подешевеет в четыре раза с 5 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Поминутный тариф московского велопроката подешевеет в четыре раза с 5 ноября текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 3 ноября.

— С 5 ноября тариф «Поминутный» еще дешевле: всего пять рублей за старт. Потом один рубль — минута (раньше было 20 рублей за старт, потом 5 рублей минута), — уточнили в ведомстве.

Также лимита на число поездок в день не предусмотрено, заключили в департаменте транспорта столицы.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что в московском районе Измайлово появились новые станции велопроката. Их установили на Измайловском проспекте, Измайловском шоссе и улице Ибрагимова.

В конце октября департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно со столичным сервисом «Велобайк» продлили работу велопроката в городе до конца ноября.

При этом сезонные абонементы и все бонусы сохранились у москвичей до 30 ноября. Также с 1 ноября для активных жителей предусмотрена аренда только механических велосипедов.

Читайте также:
прокатДеньгиВелосипеды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте