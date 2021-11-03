Экипаж самолета Ан-12 скончался при крушении в Иркутской области
Экипаж грузового самолета Ан-12 погиб при крушении в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в среду, 3 ноября.
— Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются, — рассказал политик.
Всего погибло, как уточнил он, от пяти до семи человек. Их количество уточняется по полетным спискам, приводит слова Кобзева РИА Новости.
3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.
Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.
Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».