Экипаж самолета Ан-12 скончался при крушении в Иркутской области

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Экипаж грузового самолета Ан-12 погиб при крушении в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в среду, 3 ноября.

— Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются, — рассказал политик.

Всего погибло, как уточнил он, от пяти до семи человек. Их количество уточняется по полетным спискам, приводит слова Кобзева РИА Новости.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».