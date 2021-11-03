Эксперт сравнил стоимость услуг ЖКХ в России и Европе

Фото: Авилов Александр / Агентство Москва

Почти половина россиян считает, что стоимость оплаты отопления слишком высока. Приемлемыми цены называют только жители столичного региона.

Сергей Захаров, международный арбитр из Праги, рассказал о том, сколько составляет средний чек ЖКХ за месяц в Европе и в чем отличие предоставляемых услуг в сравнении с Россией.

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Сколько платят за ЖКХ в Европе

— Уровень тарифа зависит от того, в каком доме вы живете, и может сильно отличаться. Поскольку Прага застроена панельными домами, я приведу данные по ним. Если у вас двухкомнатная квартира, где проживают двое взрослых, то в среднем вы будете платить в месяц около 150 евро. Они раскладываются на три равные части: электричество, отопление и вода и все остальное. Считается, что это высокий тариф, и в бюджете семьи это существенная статья расходов. Да, бывает, что тарифы повышаются, но бывают и обратные ситуации, когда сумма сокращается, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в Москве без электроэнергии и воды стоимость услуг ЖКХ составляет 5 тысяч рублей.

— В Европе вы получаете за эти деньги воду и электроэнергию, но отличие от России в том, как содержится дом и сам подъезд. В России было принято так, что дом начинается с квартиры, а в Западной Европе — с подъезда. Содержать его в порядке стараются сами жильцы. В этом принципиальное отличие. Уборка в подъезде производится два раза в неделю, но у нас очень чисто, — поделился Захаров.

Эксперт объяснил, как можно экономить на оплате услуг ЖКХ.