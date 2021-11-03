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В Газпроме сочли странными заявления о воздействии на стоимость газа в Европе

Иван Юминов

Экономика
В Газпроме сочли странными заявления о воздействии на стоимость газа в Европе
Фото: unsplash

Газпром считает странными заявления, что действия компании приводят к росту цен на топливо в Европе. Об этом заявила заместитель председателя правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в среду, 3 ноября.

— В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия Газпрома, — рассказала представитель организации.

Собственная добыча газа в Европе упала с начала года на десять миллиардов кубометров, уточнила она. Резко, по ее словам, сократились и поставки СПГ на европейский рынок, а Газпром увеличил экспорт топлива потребителям в Европе.

Компания, как заверила ее представитель, не заинтересована в рекордно низких или высоких ценах на газ. Газпром желает видеть европейский рынок предсказуемым и сбалансированным, чтобы он и потребители могли успешно вести бизнес, приводит слова Бурмистровой РИА Новости.

28 октября глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков рассказал, что компания сможет поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по «Северному потоку — 2». В целом запасы топлива Газпрома составляют 35 триллионов кубометров, уточнил он.

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