Мишустин поручил утвердить план развития водородной энергетики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в течение месяца утвердить дорожную карту по развитию водородной энергетики. Это следует из указа на портале правовой информации в среду, 3 ноября.

— Заместителю председателя правительства Российской Федерации Новаку А. В. в месячный срок утвердить план мероприятий («дорожную карту») развития высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа», — говорится в документе.

Новак определен в качестве ответственного лица, курирующего развитие данной области. Правительственная комиссия по ТЭК и повышению энергоэффективности экономики станет профильным органом для координации развития водородной энергетики в стране, отмечает РИА Новости.

3 ноября в правительстве России обсудили меры по сохранению цен на бензин и дизель. На совещании затрагивалась и актуальная динамика цен на нефтепродукты, экономика производства и уровень запасов топлива.

Особое внимание, как уточняется, было уделено ситуации на рынке керосина и его производству. Сдержать рост цен во многом позволяет работа демпферного механизма, уточнили в кабмине.