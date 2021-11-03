Появились подробности смертельного ДТП около поселка Шишкин Лес

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, А-107 Московское малое кольцо Карта всех событий

Смертельное столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло на 334-м километре трассы А107, недалеко от поселка Шишкин Лес. В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности раскрыли детали случившегося ДТП.

По данным ведомства, в среду, 3 ноября, в 20:43 в экстренные городские службы поступило сообщение о дорожной аварии на Малом московском кольце. На место происшествия немедленно выехал пожарно-спасательный отряд.

— К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб. По прибытии пожарные устранили разлив топлива на проезжей части. Движение на трассе А-107 восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что смертельное ДТП с участием перевозившего бытовую химию грузового автомобиля и легковой машины случилось на 334-м километре трассы А107 возле поселка Шишкин Лес в Троицком административном округе столицы.

В ведомстве уточнили, что водитель транспортного средства марки Peugeot не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате в него врезался грузовик МАЗ. От полученных травм владелец легковушки погиб на месте.