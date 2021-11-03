«Реал» обыграл «Шахтер» в Лиге чемпионов благодаря дублю Бензема

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Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» обыграл украинский «Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 2:1.

Оба гола в составе хозяев с передач Винисиуса Жуниора забил нападающий Карим Бензема (14-я, 61-я минуты). Гости смогли ответить лишь одним мячом Фернандо (39-я).

«Реал» стал первым клубом с тысячей голов в ЛЧ. Бензема с 63 голами в турнире в составе команды из Мадрида оказался на третьем месте после Рауля и Криштиану Роналду.

«Сливочные» с девятью очками в четырех матчах возглавили турнирную таблицу группы D. Следующую игру «Реал» проведет в гостях 24 ноября с «Шерифом», а в тот же день «Шахтер» на выезде сыграет с «Интером».

2 ноября английский футбольный клуб «Челси» обыграл шведский «Мальме» в групповом этапе ЛЧ. Встреча в Швеции завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол с передачи Каллума Хадсона-Одои забил Хаким Зиеш на 56-й минуте. Поражение лишило «Мальме» шансов на выход в плей-офф ЛЧ, но команда еще претендует на попадание в Лигу Европы.