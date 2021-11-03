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Схему движения транспорта изменят на Дмитровском шоссе в столице с 7 ноября

Виктория Сикерина

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Схему движения транспорта изменят на Дмитровском шоссе в столице с 7 ноября
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Транспортное движение по Дмитровскому шоссе в Москве ограничат с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 3 ноября.

Изменения введут из-за проведения дорожных работ на участке магистрали.

Ограничение будет действовать до 30 сентября следующего года, говорится в сообщении.

Схему движения транспорта изменят на Дмитровском шоссе в столице с 7 ноябряФото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Нововведения в графике работы затронули и общественный транспорт города в ближайшие дни. Так, расписание движения трамваев в усадьбу Михалково и до станции Московского метрополитена «Дмитровская» вернули в прежний режим 3 ноября.

До этого на участке действовали ограничения в будние дни после 21:00 по местному времени и в выходные.

До этого в пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что график движения пригородных поездов магистрали столицы изменился в период с 3 по 7 ноября.

Так, движение электричек по Белорусскому, Горьковскому, Казанскому, Киевскому, Курскому, Павелецкому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям 3 ноября теперь соответствует расписанию пятницы, 4, 5 и 6 ноября — графику субботы, а 7 ноября — по распорядку воскресенья.

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