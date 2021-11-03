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Ученые выяснили, что коронавирус не поражает клетки мозга

Виктория Храменкова

Общество
Ученые выяснили, что коронавирус не поражает клетки мозга
Фото: YouTube

Коронавирус не поражает мозговые клетки человека. К такому мнению пришли ученые. Данное исследование было опубликовано в американском журнале Cell.

Ученые из Германии и Бельгии исследовали аносмию — потерю обоняния. Именно этот симптом является одним из главных при заболевании коронавирусной инфекцией.

В исследование вошли 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, пишет издание.

— Мы не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус, — отмечают ученые.

Кроме этого, исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки, пишет газета Guardian.

— Потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток. В таком случае возвращение обоняния возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению, — заявил руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте.

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Отмечается, что ученые еще не изучали другие неврологические проявления COVID-19, такие как хроническая усталость или «мозговой туман».

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