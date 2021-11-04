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Стали известны футбольные клубы, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Виктория Храменкова

Спорт
Стали известны футбольные клубы, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 3 ноября, в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» обыграл испанский «Атлетико». Игра на стадионе «Энфилд» кончилась со счетом 2:0.

«Ливерпуль» с 12 очками занимает первое место в группе B, также он гарантировал себе место в плей-офф. Далее в таблице располагаются португальский «Порту» с пятью очками, «Атлетико» (4 очка) и итальянский «Милан» (1 очко).

Во вторник, 2 ноября, место в плей-офф Лиги чемпионов себе обеспечили германская «Бавария» и итальянский «Ювентус». «Бавария» обыграла со счетом 5:2 португальскую «Бенфику» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Кроме этого, футболисты петербургского «Зенита» проиграли команде из Италии «Ювентус» в матче Лиги чемпионов. Матч четвертого тура завершился победой итальянцев со счетом 4:2.

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 спортсменов. Среди них четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

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