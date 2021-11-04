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Более 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

Виктория Храменкова

Город
Более 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Фото: Pixabay

В столичных аэропортах задержаны и отменены более 30 рейсов. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково отменены четыре рейса, а также четыре задерживаются. При этом в Шереметьеве отменили шесть рейсов, еще четыре задерживаются.

Больше всего рейсов отменили в Домодедове — десять рейсов. Еще четыре были задержаны.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В среду, 3 ноября, пьяный мужчина, возвращавшийся из Шарм-эш-Шейха в Астрахань на самолете, ударил ребенка на борту. После освидетельствования на злоумышленника были составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

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