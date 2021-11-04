Здание бывшей гостиницы загорелось в Саратове

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В Саратове произошло возгорание на четвертом этаже здания бывшей гостиницы. Отмечается, что площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что здание деревянное, обложено кирпичом. Ранее в нем располагалась гостиница.

На данный момент на месте работают 15 пожарных расчетов, передает ТАСС.

Еще одно возгорание произошло в среду, 3 ноября, в Коломне. Там загорелся склад елочных игрушек. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В 23:40 пожар на территории 500 квадратных метров был локализован.