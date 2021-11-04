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Instagram и Facebook восстановили свою работу после сбоя

Виктория Храменкова

Технологии
Instagram и Facebook восстановили свою работу после сбоя
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Социальные сети Instagram и Facebook восстановили свою работу после очередного масштабного сбоя. Он начался в среду, 3 ноября, и продолжался несколько часов.

— И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке, — говорится в сообщении на странице в Twitter пиар-отдела социальной сети.

Количество отчетов о неполадках в работе социальной сети Facebook, оставленных пользователями из разных стран мира, также снизилось к вечеру среды. Наибольшее количество жалоб на сбои в Instagram и Facebook поступало в течение дня из Великобритании, Германии и США, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

4 октября сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России.

Заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что масштабные сбои в социальных сетях подтверждают правоту аналитического доклада «20 главных цифровых угроз для гражданского общества».

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