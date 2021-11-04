Instagram и Facebook восстановили свою работу после сбоя

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Социальные сети Instagram и Facebook восстановили свою работу после очередного масштабного сбоя. Он начался в среду, 3 ноября, и продолжался несколько часов.

— И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке, — говорится в сообщении на странице в Twitter пиар-отдела социальной сети.

And we're back! The issue's been fixed, so if you were having trouble with DMs earlier you should be all good now. Thanks for bearing with us! https://t.co/Dnj87R18e4 — Instagram Comms (@InstagramComms) November 3, 2021

Количество отчетов о неполадках в работе социальной сети Facebook, оставленных пользователями из разных стран мира, также снизилось к вечеру среды. Наибольшее количество жалоб на сбои в Instagram и Facebook поступало в течение дня из Великобритании, Германии и США, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

4 октября сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России.

Заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что масштабные сбои в социальных сетях подтверждают правоту аналитического доклада «20 главных цифровых угроз для гражданского общества».