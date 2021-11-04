Сертификация «Северного потока — 2» может не завершиться до начала 2022 года

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Сертификация проекта «Северный поток — 2» может не завершиться к началу 2022 года. Об этом заявили газете «Известия» глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Федеральное министерство экономики ФРГ считает, что «Северный поток — 2» не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС, отметил собеседник издания.

— Я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт, — объяснил Эрнст.

Кроме этого, Нольте допустил, что сертификация проекта может продлиться до января 2022 года, а значит, не сбудутся прогнозы о запуске трубопровода до Нового года.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.