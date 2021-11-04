«Небольшой дождь»: синоптики рассказали москвичам о погоде 4 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителей столицы в четверг, 4 ноября, ожидает облачная погода. Также в течение дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до восьми градусов. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Ночью в Москве существенного похолодания не ожидается. Температура останется на дневной отметке — 6–8 градусов выше нуля.

В Подмосковье днем прогнозируется от четырех до девяти градусов тепла. В ночное время на территории области может похолодать до плюс трех градусов.

В этот день ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

Атмосферное давление в столичном регионе составит 751 миллиметр ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет зимняя погода. Так, например, днем во вторник, 9 ноября, в столице ожидается похолодание до нуля градусов. Также в Москве в этот день ожидаются мокрый снег и дождь.

В среду, 3 ноября, климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что центральной части России грозят задержки в смене сезонов. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.