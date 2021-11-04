Украина с иностранными партнерами разработала планы на случай конфронтации с РФ

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На случай полномасштабного конфликта с Россией Украина разработала совместные с иностранными партнерами планы. Они включают в себя серьезную оборонную операцию и «контрнаступление по отдельным фронтам». Об этом в четверг, 4 ноября, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

— Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами, — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, война зависит от удачи и многое решится так, как «ляжет карта».

До этого бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина устроит «кровавую баню» России, если последняя начнет боевые действия. Он отметил, что Россия «стягивает войска» уже несколько недель.

Спутниковые снимки скопления бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни на днях опубликовало издание Politico. По наблюдениям иностранных журналистов, воинские подразделения, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что Россия стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал россиянам не тратить время на ознакомление с такими некачественными материалами, как статьи о российской военной технике у границ Украины. Такое мнение он выразил во вторник, 2 ноября.