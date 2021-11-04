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Международная встреча по Сирии пройдет в Казахстане

Михаил Алимов

Политика
Международная встреча по Сирии пройдет в Казахстане
Фото: pixabay.com

Очередной раунд международных переговоров по Сирии состоится в столице Казахстана в середине декабря. Об этомв четверг, 4 ноября, заявил глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди.

— Поступило обращение стран-гарантов (России, Турции, Ирана — прим. «ВМ») с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что страны будут представлять лица на уровне заместителей министров.

В октябре в Сирии произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции. Сообщается, что данный инцидент произошел без жертв среди военнослужащих России. Инцидент произошел в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен. Тогда перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства, никто не пострадал.

22 октября Военные США нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, в результате они уничтожили одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида»*. Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотника. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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