Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

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В Белгородской области не будет продлен режим нерабочих дней из-за коронавируса. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Отвечаю на главный вопрос последних дней: нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора, — написал он в своем Instagram.

С 8 по 22 ноября все заведения сферы услуг в области работают по системе QR-кодов, остаются ограничения для пожилых граждан, добавил Гладков.

В Курской области режим нерабочих дней продлится до 12 ноября включительно. Об этом в среду, 3 ноября, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

В Челябинской области режим нерабочих дней также продлен до 12 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С 8 по 14 ноября все общеобразовательные организации, учреждения дополнительного и профессионального образования в области переходят на дистанционный режим работы. Такая же мера рекомендована и вузам.

Нерабочие дни в Томской области продлены еще на неделю — до 15 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, заявил губернатор региона Сергей Жвачкин. Также с 8 ноября здесь вводится система QR-кодов. Без них или прочих документов о состоянии здоровья нельзя посетить заведения общепита и сферы услуг.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.