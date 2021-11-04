Захарова пошутила о внесении Галкина в черный список Украины

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Внесение юмориста Максима Галкина в черный список Минкульта Украины является свидетельством, что стране угрожают российские комики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 4 ноября.

— Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы, — пошутила дипломат.

Украинские юмористы не могут встать на защиту страны, так как ушли в политику, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

4 ноября Минкульт по представлению СБУ внес Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Перечень в настоящее время состоит из 259 человек.

7 октября общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали Крым, где выступали с концертами. Организация попросила СБУ проверить информацию о посещении певцами полуострова.