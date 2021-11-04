Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова пошутила о внесении Галкина в черный список Украины

Иван Юминов

Политика
Захарова пошутила о внесении Галкина в черный список Украины
Фото: roscongress / Елена Разина

Внесение юмориста Максима Галкина в черный список Минкульта Украины является свидетельством, что стране угрожают российские комики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 4 ноября.

— Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы, — пошутила дипломат.

Украинские юмористы не могут встать на защиту страны, так как ушли в политику, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

4 ноября Минкульт по представлению СБУ внес Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Перечень в настоящее время состоит из 259 человек.

7 октября общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали Крым, где выступали с концертами. Организация попросила СБУ проверить информацию о посещении певцами полуострова.

Читайте также:
Мария ЗахароваМаксим ГалкинУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте