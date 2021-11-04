Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в Севастополе принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в стране.

Монумент был открыт в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты. Глава государства находится в Севастополе в связи с Днем народного единства.

Путин планирует встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Ожидается и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором президент примет участие с белорусским лидером Александром Лукашенко по видеосвязи, отмечает РИА Новости.

3 ноября в ОНФ предложили каждый год давать имя Народного единства площадям, паркам, библиотекам и культурным центрам. Праздник, как уточнили в организации, как никакой другой подходит для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

Общественные пространства в регионах страны уникальны, подчеркнул эксперт ОНФ Александр Деготьков. Если темой, объединяющей их, станет народное единство, то это будет наиболее правильным решением, заключил он.