Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

Иван Юминов

Общество
Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в Севастополе принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в стране.

Монумент был открыт в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты. Глава государства находится в Севастополе в связи с Днем народного единства.

Путин планирует встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Ожидается и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором президент примет участие с белорусским лидером Александром Лукашенко по видеосвязи, отмечает РИА Новости.

3 ноября в ОНФ предложили каждый год давать имя Народного единства площадям, паркам, библиотекам и культурным центрам. Праздник, как уточнили в организации, как никакой другой подходит для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

Общественные пространства в регионах страны уникальны, подчеркнул эксперт ОНФ Александр Деготьков. Если темой, объединяющей их, станет народное единство, то это будет наиболее правильным решением, заключил он.

Читайте также:
СевастопольВладимир Путинмемориал памяти
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте