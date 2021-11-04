Великобритания первой одобрила молнупиравир для лечения COVID-19

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Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир компании Merck&Co для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Саджид Джавид в четверг, 4 ноября.

— Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck, — рассказал министр.

Таблетки препарата, по его словам, жители смогут принимать дома. Лекарство одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.

Регулятор назвал молнупиравир эффективным и безопасным, подчеркнул глава ведомства. Министерство работает с правительством и национальной системой здравоохранения для того, чтобы срочно предоставить препарат наиболее уязвимым пациентам, отметил Джавид на странице в Twitter.

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3 ноября в медицинском издании The Lancet была опубликована статья, в которой говорится о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат, как следует из материала, демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.