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Великобритания первой одобрила молнупиравир для лечения COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Великобритания первой одобрила молнупиравир для лечения COVID-19
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир компании Merck&Co для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Саджид Джавид в четверг, 4 ноября.

— Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck, — рассказал министр.

Таблетки препарата, по его словам, жители смогут принимать дома. Лекарство одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.

Регулятор назвал молнупиравир эффективным и безопасным, подчеркнул глава ведомства. Министерство работает с правительством и национальной системой здравоохранения для того, чтобы срочно предоставить препарат наиболее уязвимым пациентам, отметил Джавид на странице в Twitter.

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3 ноября в медицинском издании The Lancet была опубликована статья, в которой говорится о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат, как следует из материала, демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.

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