Более 13 тысяч сотрудников Росгвардии в Москве привились «Спутником V»

Фото: ГУ Росгвардии по Москве

Обоими компонентами вакцины от коронавируса «Спутник V» привились более 13 тысяч сотрудников ГУ Росгвардии по городу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 ноября.

— На сегодняшний день более 13 тысяч сотрудников и военнослужащих структурных подразделений Главного управления Росгвардии по Москве привились первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса, из них уже прошли ревакцинацию более двух тысяч сотрудников. Сотрудники подразделений столичного главка Росгвардии, кто переболел новой коронавирусной инфекцией или вакцинировался полгода назад, активно проходят процедуру ревакцинации, — говорится в сообщении.

С каждым днем число заболевших и умерших от COVID-19 растет «ужасающими» темпами, подчеркнул военнослужащий столичного главка ведомства Иван Д. Людям, по его словам, следует защитить себя и близких, а также помочь врачам в борьбе с пандемией.

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Вакцина, как уточнил военный, поможет организму легче перенести инфекцию. Примеру росгвардейцев следуют и члены их семей, которые также участвуют в вакцинации и ревакцинации, заключили в пресс-службе.

3 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор предложил увеличить охват по тестированию на коронавирус в России — вместо 200 тестов в сутки на 100 тысяч человек нужно делать 300. Обосновано это тем, что эпидемическая обстановка в мире и России остается нестабильной.