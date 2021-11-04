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«Сделаем»: Путин пообещал ввести новые выплаты защитникам Севастополя

Иван Юминов

Общество
«Сделаем»: Путин пообещал ввести новые выплаты защитникам Севастополя
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам осажденного Севастополя.

— Хорошо, сделаем, — ответил глава государства на просьбу губернатора изучить возможность введения новой меры.

Нынешний размер выплат составляет 50 тысяч рублей. Это будет значимой оценкой вклада ветеранов, приводит слова Развожаева РИА Новости.

4 ноября Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Праздник, по его словам, посвящен основным ценностям, которые близки и понятны каждому.

В тот же день президент заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда являются частью страны. По его словам, это обусловлено суверенной и непреклонной волей народа.

Комплекс в Севастополе служит знаком того, что страна помнит и любит всех преданных ей людей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, заключил лидер.

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