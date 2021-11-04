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Израильские и российские врачи призвали онкобольных привиться от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Израильские и российские врачи призвали онкобольных привиться от COVID-19
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Врачи из России и Израиля на международной конференции по онкологии IsraelMedDay согласились в рекомендации онкологическим больным вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщили в израильской Ассоциации медицинского туризма в четверг, 4 ноября.

— На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы, вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского университета, профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса, — говорится в сообщении.

Около тысячи специалистов из России, Австрии, Израиля, Швеции, Украины и Казахстана приняли участие в конференции, отмечает РИА Новости.

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4 ноября сообщалось, что Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир компании Merck&Co для лечения COVID-19. Таблетки препарата жители смогут принимать дома.

Лекарство одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании. Регулятор назвал молнупиравир эффективным и безопасным.

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