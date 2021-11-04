Автомобилистов предупредили о густом тумане в столице ночью 5 ноября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Москве ночью в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Дорогие москвичи! В ближайший час 4 ноября с сохранением до 9:00 часов утра 5 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров, — говорится в сообщении.

Водителям следует быть крайне осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим, подчеркнули в ведомстве. Пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами, отмечается в Telegram-канале департамента.

4 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание до нуля градусов. Также в столице в этот день ожидаются мокрый снег и дождь.

Кроме этого, он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12–13 градусов выше нуля. Выходные также обещают быть довольно теплыми: прогнозируется до семи-девяти градусов тепла в субботу и до плюс трех-восьми градусов в воскресенье.