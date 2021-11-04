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Авария с участием двух автомобилей произошла на участке МКАД

Иван Юминов

Происшествия
Авария с участием двух автомобилей произошла на участке МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на восьмом километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 4 ноября.

В результате происшествия, как уточнил собеседник «ВМ», осмотр медиков понадобился двум людям.

Также стало известно, что перекрыто две полосы движения.

3 ноября в пресс-службе МВД России рассказали, что с начала текущего года количество ДТП с нетрезвыми водителями в России сократилось почти на 20 процентов.

По данным ведомства, за десять месяцев 2021 года в России произошло 9942 «пьяных» ДТП, в которых погибли 2554 человека и еще 13 195 получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год число подобных аварий сократилось на 19,7 процента.

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