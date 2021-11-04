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Хоккеист Ничушкин из «Колорадо» сдал положительную допинг-пробу

Иван Юминов

Спорт
Хоккеист Ничушкин из «Колорадо» сдал положительную допинг-пробу
Фото: Twitter / Avalanche

Российский хоккеист Валерий Ничушкин из команды «Колорадо» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть отстранен от международных соревнований на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает «Чемпионат» в четверг, 4 ноября.

— Проба Ничушкина, которую брали во время подготовки к Олимпиаде (2014 года в Сочи — прим. «ВМ»), дала положительный результат на тестостерон. Теперь ему грозит дисквалификация на четыре года, ВАДА уже уведомило РУСАДА о ситуации, — говорится в сообщении.

На будущем игрока в НХЛ, как уточняется, ситуация не должна сказаться, так как лига самостоятельно проверяет игроков на допинг. Более того, турнир не принимает во внимание наказания, наложенные ВАДА.

Ничушкин из-за травмы сыграл в текущем сезоне всего один матч. При этом он входит в число кандидатов в сборную России на Олимпийские игры.

Хоккеист может пропустить вторую Олимпиаду подряд. МОК не выдал ему приглашение на предыдущие Игры, отмечает «Чемпионат».

22 октября в РУСАДА сообщили, что российского пловца и чемпиона мира среди юниоров Александра Палатова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Ограничения будут действовать в течение двух лет.

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