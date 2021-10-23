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Российского пловца Александра Палатова дисквалифицировали за допинг

Юлия Курганова

Спорт
Российского пловца Александра Палатова дисквалифицировали за допинг
Фото: youtube.com

Российского пловца и чемпиона мира среди юниоров Александра Палатова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пятницу, 22 октября, на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Палатова Александра (вид спорта — плавание) на два года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 мая 2021 года, — сказано в заявлении организации.

Палатов стал чемпионом мира среди юниоров в 2013 году. Через год он выиграл золото на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом. Пловец завоевал серебро в 2014 году и бронзу в 2012 году на чемпионате России в комбинированной эстафете 4х100. В мае 2021 года Палатов принимал участие в квалификации к Олимпийским играм в Токио на дистанции в 200 метров брассом, но отобраться на Игры ему не удалось.

Российского волейболиста Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали из-за допинга. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года и будет длиться до 4 января 2022 года. Такое решение было принято после проверки допинг-теста, сданного волейболистом в мае 2013 года.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены ездили в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг. 10 августа главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский сообщил, что все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными.

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