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Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными. Об этом во вторник, 10 августа, рассказал главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

Жолинский отметил, что отбор проб у спортсменов проводился каждый день, атлеты должны были также информировать о месте своего нахождения, сообщает РИА Новости.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг.

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