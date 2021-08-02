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Допинг-контроль не выявил у россиян положительных проб на ОИ-2020

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Допинг-контроль не выявил у россиян положительных проб на ОИ-2020
Фото: Администрация президента РФ

Среди допинг-проб, взятых у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, не выявлено ни одного положительного результата. Об этом рассказали в Международном олимпийском комитете в понедельник, 2 августа.

Как отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, отбором и проверкой проб занимается специализированный международный орган по тестированию (ITA). Там утверждают, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр.

Российская сторона выполнила 85 процентов рекомендаций, выданных МОК. На ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг, рассказал представитель комитета.

— ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA, — цитирует Адамса РИА Новости.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

1 августа генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

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