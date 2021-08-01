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В USADA призвали раскрыть результаты тестов на допинг спортсменов из России 

София Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
В USADA призвали раскрыть результаты тестов на допинг спортсменов из России 
Фото: YouTube / Sportfaza Перезагрузка

В воскресенье, 1 августа, генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

— Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, — цитирует Тайгарта Yahoo Sports.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Песков посоветовал россиянам на ОИ не обращать внимания на выпады в их адрес. Он добавил, что в Москве все поддерживают отечественных спортсменов, и отметил, что те члены сборной, которые завоевывают для нашей страны медали, — вне критики.

Российский пловец Евгений Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал: ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.

Позже исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал, что в 2021 году Рылова трижды тестировали на наличие допинга в организме. По словам Буханова, российский пловец также состоит в международном пуле и его тестируют иностранные организации. Поэтому в рамках предолимпийской подготовки российский спортсмен был чист.

Сам Рылов в свою очередь уточнил, что они с Мерфи не имеют претензий друг к другу. На это американский коллега российского пловца пояснил, что он был расстроен после своего поражения. Кроме того, американец отметил, что он не утверждал ничего конкретного, а просто предположил, что заплыв мог быть нечестным.

СШАтест на допингОлимпиада-2022
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