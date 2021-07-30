Песков посоветовал россиянам на ОИ не обращать внимания на выпады в их адрес

Фото: Администрация президента РФ

Российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио нужно завоевывать медали, в идеале золотые, и не обращать внимания на выпады представителей других стран в их адрес. Такое мнение в пятницу, 30 июля, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимания на это все, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он также добавил, что в Москве все поддерживают отечественных спортсменов, и отметил, что те члены сборной, которые завоевывают для нашей страны медали, — вне критики.

Российский пловец Евгений Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал, что ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.

Позже исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал, что в 2021 году Рылова трижды тестировали на наличие допинга в организме. По словам Буханова, российский пловец также состоит в международном пуле, поэтому его тестируют и иностранные организации. Поэтому в рамках предолимпийской подготовки российский спортсмен был чист.

Сам Рылов в свою очередь уточнил, что они с Мерфи не имеют претензий друг к другу. На это американский коллега российского пловца пояснил, что он был расстроен после своего поражения. Кроме того, американец отметил, что он не утверждал ничего конкретного, а просто предположил, что заплыв мог быть нечестным.