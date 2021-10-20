Российского волейболиста Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали из-за допинга

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Российского волейболиста японского клуба «Сантори» Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба японской команды.

Уточняется, что дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года и будет длиться до 4 января 2022 года.

Такое решение было принято после проверки допинг-теста, сданного волейболистом в мае 2013 года.

Мусэрскому 32 года, он является чемпионом Европы (2013 год) и Олимпийских игр (2012 год), обладателем Кубка мира (2011 год), победителем Лиги наций (2018 год) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013 годы). С 2018 года выступает за «Сантори». В июле Мусэрский из-за травмы пропустил Олимпиаду в Токио, где российская сборная завоевала серебряные медали, пишет РИА Новости.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены ездили в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг. 10 августа главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский сообщил, что все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными.