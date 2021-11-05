«Противно смотреть»: пользователи оценили шпагат Волочковой на осле

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Турцию. Оттуда она с завидной регулярностью постит кадры, как загорает, посещает рестораны, устраивает шопинг и делает шпагаты.

На этот раз свою фирменную растяжку артистка решила продемонстрировать, сидя на осле. Звезда прокатилась по пляжу верхом в голубом бикини и, раскинув в стороны ноги.

— И коня оседлала я на пляже, — подписала фото балерина в Instagram.

Подписчики в комментариях поспешили заметить, что это не конь, а осел или даже мул. Также многие написали, что фирменные шпагаты Волочковой им уже надоели и смотреть на это они уже не могут.

«А я думала Анастасия на осле. Мелковата лошадка для вас, Настя»; «Уже смотреть противно. Отписка моментальная. Это как нужно себя не уважать, чтобы о себе читать и слышать столько негатива»; «Зачем ей ноги? Она не знает куда их деть»; «Вздрогнул»; «Сколько пошлости в этом фото», — написали под фото пользователи.

Также нашлись фанаты знаменитости, которым понравился ее снимок с отдыха. Они осыпали балерину комплиментами.

«Настюша, вы супер, очень хотелось бы с вами увидеться в живую!»; «Браво»; «Боже, красота!»; «Настя, ты просто огонь», — написали фолловеры.

До этого Волочкова также показала жителям Турции фирменный шпагат. Балерина и блогер накануне отправилась в отпуск в курортный город Аланья. Ее новый возлюбленный, 38-летний Владимир, не смог составить ей компанию по причине болезни.