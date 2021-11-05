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Врачи назвали напиток, помогающий при артрите

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали напиток, помогающий при артрите
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что артрит является очень распространенным заболеванием, которое вызвано отеком вокруг суставов и повреждением хряща. Наиболее распространенный тип артрита — остеоартрит, который чаще всего встречается у людей старше 40 лет, и наиболее распространен у женщин.

Людям с этим заболеванием медики также рекомендуют изменить рацион — исключить продукты, которые вызывают воспаление. Некоторым людям с артритом следует похудеть или поддерживать здоровый вес тела, так как лишние килограммы могут привести к большей нагрузке на суставы.

Специалисты сообщили, что чай из шиповника помогает уменьшить болезненные симптомы при артрите. Также он укрепляет иммунную систему, уменьшает воспаление и улучшает здоровье сердца.

Шиповник содержит два вещества, которые уменьшают воспаление и боль в суставах: полифенолы и антоцианы. Еще он богат витамином С, который известен своими антиоксидантными свойствами и укрепляет иммунитет.

Исследование, в котором приняли участие 100 человек с остеоартрозом, показало, что прием пяти граммов экстракта шиповника каждый день уменьшает боль у 65 процентов участников. Кроме того, шиповник может оказывать положительное влияние на потерю веса. Чай из шиповника является отличной низкокалорийной альтернативой сладким напиткам и не содержит кофеина, сообщается на портале Express.

Эксперты заявили об эффективности народных средств при подагре и артрите. Специалисты убеждены, что народные лекарства из крапивы и кайенского перца эффективны при борьбе с подагрой и артритом. Растения снижают болевые ощущения или полностью избавляют от них, а также способствуют предотвращению заболеваний суставов.

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