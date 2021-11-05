Нутрициолог перечислила неочевидные продукты для сохранения зрения

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Нутрициолог Анна Павлычева назвала продукты, которые нужно включить в рацион для сохранения зрения.

По ее словам, в первую очередь необходим витамин А, который участвует в синтезе основных зрительных пигментов, в том числе ответственных за сумеречное зрение. В форме ретинола он содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре.

— А вот его предшественник — бета-каротин — в тыкве, моркови, батате, перце, абрикосах. Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах, зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза. Витамина Е много в орехах, семечках, сливочном масле. Лютеин содержится в шпинате, петрушке и тех же яйцах. Шпинат, кстати, помимо лютеина, содержит и зеаксантин, который снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации, — рассказала нутрициолог.

Также она отметила, что в сетчатке глаза содержится наибольшее количество Омега-3, поэтому этой жирной кислоты в рационе должно быть достаточно. Нужно употреблять жирные сорта рыбы — лосось, сельдь, скумбрию иморепродукты, заключила эксперт, сообщает РИА Новости.

Врач рассказал о полезных свойствах сезонных овощей. Нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил, что в свекле содержится обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы для нервной системы, особенно в настоящее время, когда происходит переход к другому времени года.