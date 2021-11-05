Врач дал рекомендации по возвращению в привычный ритм после нерабочих дней

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Привычный ритм жизни нужно возвращать хотя бы за три дня до выхода на работу, чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Прежде всего, стоит провести нерабочие дни, не вредя своему здоровью, чтобы не понадобилось слишком много сил на восстановление. Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Также тем, кто не успел ранее, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска. То есть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, — сообщил он.

По словам медика, если праздники нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день, передает РИА Новости.

Кроме того, Тяжельников посоветовал заранее начать обдумывать рабочие задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно также заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент, отметил врач.

4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что полный эффект от нерабочих дней в Москве можно будет понять в конце следующей недели. Нерабочие дни, по словам мэра, обязательно дадут определенный эффект. Ситуация будет выправляться, выразил надежду он.

Специалист рассказал, как предотвратить заболевание ОРВИ в стенах дома. Чтобы не заболеть в нерабочую неделю, необходимо соблюдать дома комфортный уровень температуры, регулярно проветривать помещение, а также проводить влажную уборку, сообщил врач.