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Синоптики пообещали москвичам дождливую, но теплую погоду 5 ноября

Юлия Курганова

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Синоптики пообещали москвичам дождливую, но теплую погоду 5 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 5 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–7 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков. Дождь, начавшийся в Москве во второй половине среды, 3 ноября, в результате влияния и прохождения теплого атмосферного фронта с наступлением темного времени суток усилился, а видимость время от времени ухудшалась до 3,7–4,8 километра. За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 7 миллиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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