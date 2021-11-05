«20 лет забвения»: Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах

Фото: instagram.com/vika.tsyganova/

Певица Вика Цыганова рассказала, что стала жертвой домогательств. Она утверждает, что много лет назад отказала в интимной близости артисту Иосифу Кобзону, за что сильно поплатилась карьерой.

Со слов 58-летней артистки, все произошло после одного из выступлений. Кобзон предложил ей провести вечер наедине в интимной обстановке. Но Цыганова отказалась. Она сказала, что этот случай и стал роковым для ее популярности: певец затаил обиду на коллегу и попытался разрушить ее карьеру.

При этом звезда до сих пор опасается говорить о народном артисте СССР — даже после его смерти.

— О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. 20 лет забвения, черная метка на телевидении. Я все, что сказала, сказала с юмором, — сообщила Цыганова в интервью «Собеседнику».

Знаменитость добавила, что такие люди как Кобзон — редкость, и на ее слова теперь он бы не стал держать зла.

Пару лет назад звезда шансона уже делала похожее заявление. Тогда она отмечала, что певец приглашал ее в свой номер. После она извинилась и заявила: к подобному она относится с юмором, как к флирту и не более того.

Цыганова на протяжении 30 лет находится в браке с первым и единственным мужем — поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. За десятки лет совместной жизни у них так и не получилось завести детей.

До этого актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах на «Мосфильме». Российская актриса сообщила о домогательствах «известного режиссера» на съемочной площадке. По словам артистки, мужчина пообещал сделать ее востребованной и популярной. Взамен он попросил массаж.