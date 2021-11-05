Грузовик и легковушка столкнулись в Северо-Западном тоннеле

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Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

В Северо-Западном тоннеле, перед пересечением с МКАД, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

— Движение в сторону области свободно по одной полосе из трех, — предупредили в ведомстве.

На месте аварии работают городские экстренные службы.

По данным источника «Вечерней Москвы», в результате случившегося серьезно пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Вечером в четверг, 4 ноября, два автомобиля столкнулись на восьмом километре МКАД. В результате происшествия, как уточнил собеседник «ВМ», осмотр медиков понадобился двум людям. Из-за случившегося было перекрыто две полосы движения.

3 ноября в пресс-службе МВД России рассказали, что с начала текущего года количество ДТП с нетрезвыми водителями в России сократилось почти на 20 процентов.

По данным ведомства, за десять месяцев 2021 года в России произошло 9942 «пьяных» ДТП, в которых погибли 2554 человека и еще 13 195 получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год число подобных аварий сократилось на 19,7 процента.