В районе крушения самолета Ан-12 обнаружены останки всех девяти погибших

Фото: СК РФ

В районе крушения судна Ан-12 в Иркутской области обнаружены останки всех девяти погибших. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

— В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших, — сообщил собеседник РИА Новости.

Накануне стало известно, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 находились девять человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Под Иркутском на месте крушения Ан-12 был найден второй бортовой самописец. Об этом ранее сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.