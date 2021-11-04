На борту разбившегося Ан-12 находились девять человек

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области / ТАСС

На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 находились девять человек. На данный момент найдены тела шестерых. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

— По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз, — заявил Рябоволов, передает ТАСС.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по первоначальным данным, находились семь человек, все они погибли.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области было передано в центральный аппарат СК.