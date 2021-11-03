Бастрыкин передал дело о крушении Ан-12 в центральный аппарат СК

Фото: СК РФ

Дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области передано в центральный аппарат СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 3 ноября.

— По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России, — говорится в сообщении.

На место инцидента направлены криминалисты центрального аппарата, отмечается на сайте СК.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту находились семь человек, все они погибли.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».