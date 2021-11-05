Около трех тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны Котляково

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Россия, Москва, Котляковская улица Карта всех событий

Участок бывшей промышленной зоны Котляково на юге Москвы реорганизуют в рамках программы «Индустриальные кварталы». На новых предприятиях появится около трех тысяч рабочих мест. Об этом в пятницу, 5 ноября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря программе «Индустриальные кварталы» участок бывшей промзоны Котляково площадью почти 23 гектара будет реорганизован, здесь появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры, в которых будет создано почти три тысячи новых рабочих мест, — рассказал заммэра.

По его словам, работы будут осуществляться на площади 23 гектара. На месте бывшей промзоны организуют высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры.

В проект планируется инвестировать около 45 миллиардов рублей. При этом ежегодные поступления в городской бюджет превысят 4,5 миллиарда.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, инвесторы построят на территории 230 тысяч квадратных метров недвижимости.

— Современные производства и научно-исследовательские центры займут весь этот участок бывшей промзоны в Тарном проезде, — добавил Прохоров.

Проект планируется реализовать в течение 11 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне были опубликованы проекты реорганизации бывшей промзоны «Южное Очаково». Благодаря ей на территории промзоны появятся почти 11 тысяч новых рабочих мест. Об этом 1 ноября сообщил Владимир Ефимов. По его словам, на территории построят более 560 тысяч квадратных метров недвижимости.