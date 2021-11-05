Вассерман назвал легкий способ развить интеллект

Фото: Из личного архива Анатолия Вассермана

С помощью интеллектуальных игр можно развить умственные способности. Об этом рассказал журналист и член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман.

Он объяснил, что такие игры являются простыми аналогами научной деятельности.

— Например, классическая игра «Что? Где? Когда?» или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами, — пояснил журналист.

Вассерман добавил, что игры, которые связаны с финансами, не могут развить экономические навыки. К примеру, игра в «Монополию» никак не повлияет на реальное финансовое положение участников, передает URA.ru.

Недавно Вассерман ответил Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы. Он осудил рэпера за то, что тот назвал День Победы несовременным поводом для гордости и пустой тратой денег. Вассерман отметил, что категорически не согласен с молодым музыкантом.

Вассерман добавил, что такие заявления рэпер делает лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание, и призвал не воспринимать всерьез слова артиста.