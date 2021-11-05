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Австрия снимет ограничение на авиасообщение с Россией с 9 ноября

Полина Долганова

Общество
Австрия снимет ограничение на авиасообщение с Россией с 9 ноября
Фото: Pexels

Австрия снимет ограничение на авиасообщение с Россией в ответ на аналогичный шаг Москвы. Об этом в пятницу, 5 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта страны.

Россия в свою очередь с 9 ноября снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

Также с 9 ноября решено снять ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, сообщили представителям СМИ в оперативном штабе по коронавирусу.

Туроператоры очень позитивно отнеслись к решению оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции снять с 9 ноября ограничения на выполнение чартерных рейсов в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь у россиян появилось больше направлений для отдыха по привлекательным ценам. Такое мнение представители туристического бизнеса высказали в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

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