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Годовалый ребенок выпал с пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Годовалый ребенок выпал с пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы
Фото: unsplash
Россия, Москва, улица Михайлова Карта всех событий

Мальчик в возрасте одного года выпал из окна с высоты пятого этажа утром в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Михайлова. Малыш ненадолго остался дома без присмотра родителей и выпал из окна.

Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По факту случившегося организована доследственная проверка, в ходе которой правоохранители опросят родителей малыша и установят обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.

11 октября в Москве тела женщины и двух ее малолетних детей нашли под окнами жилого дома. Инцидент произошел на улице Левобережной. По словам источника «ВМ», одному из детей было четыре года, а второму около месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».

15 сентября ребенок упал с высоты четвертого этажа. Четырехлетний мальчик забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку. В какой-то момент сетка выпала. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

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