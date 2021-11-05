Уголовное дело возбудили по факту избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения в Новой Москве на мужчину с маленьким ребенком. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства инцидента и задержать нападавших.
Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
Кроме того, по факту избиения мужчины с ребенком в ТиНАО проводит проверку столичный Следственный комитет.
5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.