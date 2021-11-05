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Уголовное дело возбудили по факту избиения мужчины с ребенком в Новой Москве

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения в Новой Москве на мужчину с маленьким ребенком. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства инцидента и задержать нападавших.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Кроме того, по факту избиения мужчины с ребенком в ТиНАО проводит проверку столичный Следственный комитет.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

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