Дмитрия Дюжева выгнали с модного показа Валентина Юдашкина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российского актера Дмитрия Дюжева выгнали с модного шоу модельера Валентина Юдашкина. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

Дмитрий Дюжев был приглашен на показ известного российского кутюрье в качестве гостя. Во время беседы с журналистами актер некорректно высказался о борьбе Юдашкина с онкологией.

— Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно, — выразил свое мнение Дюжев.

В момент высказывания мимо актера проходил сам дизайнер с супругой Мариной. Судя по всему, они услышали неоднозначные высказывания артиста, которые им не понравились, передает телеканал НТВ.

В 2020 году Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. По ее словам, в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

Позже сам дизайнер рассказал о борьбе с онкологией. По его словам, он получает таргетную химию на постоянной основе. По словам 57-летнего модельера, его поддерживают супруга Марина и дочь Галина. Именно близкие не давали ему «пускать сопли».